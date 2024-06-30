Российский Су-27 попал на видео во время перехвата F-16 Fighterbomber показал момент перехвата датского F-16 российским истребителем

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Многоцелевой истребитель Су-27

Перехват истребителя F-16 Вооруженных сил Дании российским Су-27 над Калининградской областью попал на видео, его опубликовал Telegram-канал Fighterbomber. На кадрах можно заметить сближение двух воздушных судов. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Российский истребитель догнал по параллельной траектории F-16 и перехватил его. Затем Су-27 пролетел вперед, оставив датский самолет позади.

Ранее сервис Flightradar24 показал, что Boeing E-3A Sentry, принадлежащий Люксембургу, приблизился к границе Белоруссии со стороны Польши. Судя по карте, воздушное судно пролетало над городом Люблин, который находится в 75 километрах напрямую и в 170 — по автодороге от Бреста. Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале отметил, что данный Boeing приблизился к границе Белоруссии во второй раз — первый такой случай был 29 июня.

Накануне самолет Bombardier Challenger 650 появился у берегов Румынии над Черным морем. Судя по данным Flightradar24, воздушное судно пролетало вблизи города Констанца. Котенок уточнил, что Bombardier Challenger 650 принадлежит НАТО и был переоборудован для радиоэлектронной разведки.