https://static.news.ru/photo/6f796d76-c22b-11e9-b0f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Наблюдательный полёт российских военных запланирован на 19 августа, в то же время ВС США пролетят над Россией.

Полёты пройдут в рамках реализации Международного договора по открытому небу. Российские наблюдатели полетят на самолёте Ан-30Б, американская сторона использует воздушное судно ОС-135, не предназначенное для использования оружия, пишет газета ВС РФ « Красная звезда ».

Как писал News.ru ранее, мониторинговый ресурс Plane Radar зафиксировал стратегический разведывательный беспилотник у российского побережья Чёрного моря недалеко от Крыма. По данным сервиса, летательный аппарат Global Hawk взлетел с итальянской базы утром 17 августа, обследовал линию разграничения в Донбассе, затем облетел Крым и отправился в сторону Краснодара.