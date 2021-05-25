Российские власти оштрафовали Facebook на 26 млн рублей за посты о митингах

Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook за отказ от удаления контента, который власти страны считают запрещённым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов.
В общей сложности
В марте Роскомнадзор
Также 25 мая суд в Москве оштрафовал компанию Google за отказ удалить признанный властями запрещённым контент. Размер взыскания составил 4 млн рублей. Затем было наложено ещё одно взыскание в размере 2 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Google попытается в суде оспорить блокировку 12 видео на YouTube с призывами к митингам в январе 2021 года. Суд Москвы принял к производству иск компании к Роскомнадзору.