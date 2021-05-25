Российские власти оштрафовали Facebook на 26 млн рублей за посты о митингах

https://static.news.ru/photo/219608e0-bd73-11eb-a908-96000091f725_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook за отказ от удаления контента, который власти страны считают запрещённым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов.

В общей сложности было рассмотрено восемь дел, штраф по шести из которых составляет 3 млн рублей, а ещё по двум — 4 млн рублей. Все протоколы были составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации).

В марте Роскомнадзор сообщал , что в ведомстве составили протоколы на интернет-сервисы, среди которых фигурирует Facebook. Причиной там назвали отказ удалить информацию, которая, по мнению РКН, вовлекала несовершеннолетних в участие в протестных митингах.

Также 25 мая суд в Москве оштрафовал компанию Google за отказ удалить признанный властями запрещённым контент. Размер взыскания составил 4 млн рублей. Затем было наложено ещё одно взыскание в размере 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Google попытается в суде оспорить блокировку 12 видео на YouTube с призывами к митингам в январе 2021 года. Суд Москвы принял к производству иск компании к Роскомнадзору.