Google оштрафовали на 4 млн рублей из-за запрещённого контента

https://static.news.ru/photo/9bd19090-bd58-11eb-9aaa-96000091f725_660.jpg Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Москве суд оштрафовал компанию Google за отказ удалить запрещённый контент. Размер взыскания составил 4 млн рублей, сообщает ТАСС.

Постановление о штрафе вынес мировой суд Таганского района. Компания признана виновной в двух административных правонарушениях, связанных с ограничением доступа к информации и её удалением (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Предполагается, что в ближайшее время судом будет рассмотрен ещё один административный протокол в отношении Google.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор дал Google сутки на удаление информации, которая запрещена в РФ. В ведомстве пояснили, что ресурс не в полной мере выполняет требования по исключению из выдачи на территории России ссылок на сайты, содержащие такой контент. Речь идёт о сайтах террористических и экстремистских организаций, страницах с порнографическими изображениями несовершеннолетних и онлайн-магазинов по продаже наркотиков.

Google, в свою очередь, пытается в судебном порядке оспорить блокировку 12 видео на YouTube с призывами к несанкционированным митингам в январе 2021 года. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск компании к Роскомнадзору 11 мая. Юристы допускают, что Google готова продолжить разбирательства в международных судах.