Суд Москвы принял иск Google к Роскомнадзору

Американский IT-гигант Google попытается в суде оспорить блокировку 12 видео на YouTube с призывами к несанкционированным митингам в январе 2021 года. Суд Москвы принял к производству иск компании к Роскомнадзору, сообщает «Коммерсант».
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11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск американской Google LLC к Роскомнадзору, поданный 23 апреля, — подчёркивается в публикации.
Юристы допускают возможность того, что Google готова продолжить разбирательства в международных судах.
Ранее стало известно, что крупные зарубежные компании, работающие в IT-сфере, для полноценной деятельности в РФ обязаны будут выполнить два условия — открыть российский филиал и создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Об этом рассказал глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн.