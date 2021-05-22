Суд Москвы принял иск Google к Роскомнадзору

https://static.news.ru/photo/5825abe0-bc2e-11eb-a1c7-96000091f725_660.jpg Фото: Daniel Tsang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский IT-гигант Google попытается в суде оспорить блокировку 12 видео на YouTube с призывами к несанкционированным митингам в январе 2021 года. Суд Москвы принял к производству иск компании к Роскомнадзору, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает , что это первый случай, когда Google выступает истцом к властям России. Прежде компания выступала только в качестве ответчика или третьего лица.

11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск американской Google LLC к Роскомнадзору, поданный 23 апреля, — подчёркивается в публикации.

Юристы допускают возможность того, что Google готова продолжить разбирательства в международных судах.

Ранее стало известно, что крупные зарубежные компании, работающие в IT-сфере, для полноценной деятельности в РФ обязаны будут выполнить два условия — открыть российский филиал и создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Об этом рассказал глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн.