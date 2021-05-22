РКН потребовал от Google разблокировать интервью Sputnik France

https://static.news.ru/photo/8d54c056-bb18-11eb-97ee-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Роскомнадзор (РКН) требует от компании Google разблокировать интервью телеканала Sputnik France с французским экспертом в сфере нейронаук Идриссом Аберканом, говорится на официальном сайте ведомства.

В РКН добавили , что действия администрации хостинга YouTube нарушили принцип свободного распространения информации и доступа к ней и стали актом цензуры в отношении российских СМИ. По законам РФ, если владельцы онлайн-ресурсов игнорируют предупреждения о нарушении прав граждан РФ в Интернете, включая цензуру отечественных СМИ, это повлечёт административный штраф до 1 млн рублей. За повторный отказ выполнять требования регулятора сумма увеличится кратно — до 3 млн рублей.

Материал, который был размещён на официальном канале «Sputnik France» на YouTube, заблокирован администрацией видеохостинга. В интервью освещались проблемы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, её последствиями и ограничительными мерами, введёнными правительством Франции, — отметили в Роскомнадзоре.

Накануне стало известно, что сайтам интернет-компаний, которые откажутся открывать офис на территории России, может грозить блокировка. Такая «мера принуждения» предусмотрена в законопроекте, который депутаты внесли в Государственную думу. В пояснительной записке говорится, что действующие законы России не обязывают интернет-компании открывать представительство в России. Так, Facebook и Twitter не имеют офиса в России, а ООО «Гугл» и ООО «Эппл Рус» не являются официальными представителями материнских компаний.

Один из авторов проекта, депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин пояснял, что документ затронет социальные сети, рекламные системы, аудиовизуальные сервисы, мессенджеры, сторы, поисковики, хостинговые провайдеры, игровые дистрибьюторы и онлайн-игры. Под требования точно подпадают Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, WorldOfTanks.