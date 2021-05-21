Власти захотели блокировать сайты за отказ открывать филиалы в России

https://static.news.ru/photo/8638edf8-ba21-11eb-a87f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сайтам интернет-компаний, которые откажутся открывать офис на территории России, может грозить блокировка. Такая «мера принуждения» предусмотрена в законопроекте, который депутаты внесли в Государственную думу.

Проект вводит требование об открытии российского офиса для зарубежных IT-компаний в форме представительства или местного юридического лица. В случае отказа документ предусматривает применение «мер принуждения», среди которых исключение из выдачи поисковиков, запрет на приём платежей и сбор персональных данных, а также частичная или полная блокировка ресурса.

В пояснительной записке говорится, что действующие законы России не обязывают интернет-компании открывать представительство в России. Так, Facebook и Twitter не имеют офиса в России, а ООО «Гугл» и ООО «Эппл Рус» не являются официальными представителями материнских компаний. Таким образом, зарубежные организации фактически остаются вне российской юрисдикции.

В большинстве случаев требования российских государственных органов рассматриваются зарубежными компаниями и их представительствами как выход за пределы юрисдикции Российской Федерации. Судебные и административные споры по таким вопросам приобретают политическую окраску, — отмечается в тексте.

13 мая депутат-единоросс Александр Хинштейн сообщил о подготовке законопроекта, по которому компании, владеющие информационными ресурсами с ежедневной аудиторией свыше 500 тысяч россиян, будут обязаны открыть официальные представительства на территории Российской Федерации. Кроме того, их хотят обязать создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Один из авторов проекта, депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин пояснял, что документ затронет социальные сети, рекламные системы, аудиовизуальные сервисы, мессенджеры, сторы, поисковики, хостинговые провайдеры, игровые дистрибьюторы и онлайн-игры. Под требования точно подпадают Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, WorldOfTanks.

По его словам, открытие филиалов компаний в России поспособствует взаимодействию их руководства и российских властей. Он уверяет, что мотивы появления инициативы связаны не с политикой, а с желанием защитить россиян, «которые сейчас на популярных иностранных платформах просто бесправны». По его словам, даже российским ведомствам трудно «достучаться в заокеанские офисы».

Документ планируется принять до конца весенней сессии Госдумы.