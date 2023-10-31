Су-57 могут оснастить новейшими крылатыми ракетами РИА Новости: российские инженеры разработали новые ракеты для Су-57

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Российские специалисты разработали новые крылатые ракеты большой дальности (КРБД), которые планируется устанавливать на истребители Су-57, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. По словам собеседника агентства, они отличаются меньшими размерами по сравнению с другими КРБД. Этого удалось добиться благодаря изменению конструкции складного крыла и внутренней компоновки ракеты.

Для Су-57 разработана новейшая КРБД внутрифюзеляжного размещения. При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160, — говорится в сообщении.

Крылатые ракеты большой дальности — это снаряды, применяющиеся для нанесения ударов по объектам на расстоянии от 600 километров. В дальней авиации Воздушно-космических сил России применяются ракеты, дальность которых составляет от 1 тысячи до 6,5 тысячи километров. Ранее такие снаряды начали устанавливать на фронтовые бомбардировщики Су-34 в рамках специальной военной операции на Украине.

Эксперты журнала Military Watch Magazine ранее назвали российский истребитель пятого поколения Су-57 самым современным с точки зрения огневой мощи. По их мнению, этот самолет превосходит западные аналоги по этому показателю не только за счет высокой дальности стрельбы, но и за счет разнообразного арсенала ракет.