Роспотребнадзор назвал число переболевших коронавирусом детей

https://static.news.ru/photo/c35c81ca-f179-11ea-95fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти 48 тысяч детей переболели коронавирусом в России. Это составляет 8,4% от всех заболевших.

Большинство детей перенесли инфекцию в лёгкой форме — таких насчитали 49,9% от общего числа заболевших. Учёные считают, что протекание заболевания в лёгкой форме у детей объясняется так называемой конкуренцией вирусов, которые могут одновременно присутствовать на слизистой органов дыхания, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

К тому же, у детей недостаточно рецепторов АПФ, к которому прикрепляется вирус. Бессимптомно перенесли болезнь 32,3 детей, тяжёлая форма наблюдалась лишь у 0,2%.

Тяжелее всего перенесли коронавирус дети до 1 года. Осложнения проявились лишь у 8% заболевших.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» после завершения испытаний будет существовать как минимум в двух вариантах. Об этом заявил профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко.