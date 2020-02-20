https://static.news.ru/photo/8431c5e8-53a7-11ea-b85f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскачество оценило 50 образцов ликёрных вин России. В итоговый рейтинг вошло 35 видов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Внутри категории выделяют сладкие «десертные» вина с высоким содержанием сахара (21–30 миллиграмм на литр) и содержанием алкоголя от 12,5% (большинство «Мускатов») и крепкие («специальные») вина, содержание алкоголя в которых может достигать 22% («хересы», «мадеры», «портвейны» и «кагоры»), — говорится в сообщении.

Лидирующие места заслужили «Мускат белый Южнобережный», «Мускат белый красного камня» и «Седьмое небо князя Голицына».

В целом ни в одном из образцов недостатков выявлено не было.

Вина оценивались по прозрачности, чистоте цвета и яркости аромата, а также по вкусовым качествам в соответствии с ГОСТом.

Отмечается, что исследование проведено Роскачеством совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России для проекта «Винный гид России».

Ранее NEWS.ru писал о том, что аналитический центр при правительстве России сообщил о росте экспорта напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда и снижении экспорта вина.