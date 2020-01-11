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Аналитический центр при правительстве России сообщил о росте экспорта нескольких видов российской алкогольной продукции. Об этом сообщило издание RT со ссылкой на доклад центра за 2019 год.

Так, с января по июль 2019 года экспорт этой продукции по сравнению с тем же периодом 2018 года в физическом объёме увеличился в 15 раз, в том числе экспорт коньяка — в 14,8 раз, — приводит данные доклада RT.

Также увеличился экспорт джина и виски. Кроме того, вырос экспорт водки. Российская водка больше всего экспортируется в Великобританию, Германию и на Украину.

Отмечается, что самый большой рост произошёл среди напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда, а экспорт вина снизился. Вино России пользуется спросом на Украине, а также в Китае и Казахстане, отмечает RT.

Значительно, больше чем на половину, сократился экспорт ликёра (55,5%).

Издание отмечает, что директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз прогнозирует возможное увеличение экспорта крепкого алкоголя до 60%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Грузия увеличила экспорт вина в Россию на 11%. Национальное агентство вина назвало Россию основным импортёром этой продукции.