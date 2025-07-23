Российские подразделения закрепились на новых позициях к северу от населенного пункта Каменское, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его данным в ходе продолжающегося наступления войска смогли взять под контроль территорию площадью более 10 квадратных километров. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Наши войска, развивая наступательные действия, продвинулись на север и северо-восток в районе Каменского, заняв новый плацдарм на степногорском направлении запорожского фронта, — отметил Рогов.

Ранее российские военные взяли под контроль поселок Новоторецкое, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Согласно заявлению Минобороны РФ, операцию успешно провели бойцы группировки войск «Центр».

До этого военный аналитик Алексей Суконкин обратил внимание на сосредоточение украинских вооруженных формирований возле Юнаковки — административного центра Сумской области. По его оценке, противник планирует попытку прорыва в Курскую область, рассчитывая на пропагандистский эффект. Минобороны РФ эти данные не комментировало.