«Разговор пойдет жестко»: политолог рассказал, зачем Путин едет в Казахстан Политолог Трухачев: в Москве обеспокоены визитами в Астану Макрона и Орбана

Фото: kremlin.ru

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

В Кремле обеспокоены недавними визитами в Казахстан президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил NEWS.ru доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ политолог Вадим Трухачев. По его мнению, президент России Владимир Путин едет на встречу со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, чтобы провести с ним переговоры по «горячим следам».

Казахстан — богатая ресурсами страна, которая имеет большое транзитное значение, скажем, из Китая в Европу в обход России. Если Евросоюз начнет экономическое развитие Казахстана, то это, конечно, ударит по России, по российским компаниям, которые имеют в республике большие проекты. Поэтому, естественно, Путин этим обеспокоился, — сказал Трухачев.

Эксперт напомнил, что около 20% населения Казахстана являются русским, а также Россия имеет протяженную границу с республикой. По его словам, разговор тет-а-тет Путина и Токаева будет жестким.

Одно дело, как эта встреча пройдет в кулуарах, а другое, что они скажут публично. На публике все будет тихо, чинно и благородно выглядеть. Но, я думаю, что за закрытыми дверями разговор пойдет достаточно жестко, — считает Трухачев.

Ранее в Кремле анонсировали официальный визит Путина в Казахстан 9 ноября. По словам пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова, это командировка является крайне важным событием, необходимым для развития двусторонних отношений государств. Он также призвал не связывать ее с другими международными контактами Казахстана.