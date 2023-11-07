Песков объяснил важность визита Путина в Казахстан Песков: визит Путина в Казахстан является самостоятельным измерением

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Дмитрий Песков

Визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан является крайне важным событием, которое необходимо для развития двусторонних отношений государств, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, поездка российского лидера является «абсолютно самостоятельным измерением». Он призвал не связывать ее с другими международными контактами Казахстана, передает ТАСС.

Конечно же, это (предстоящий визит. — NEWS.ru) абсолютно самостоятельное измерение. [Оно] не связано с какими-либо другими контактами [Казахстана]. <...> Вот этот визит, который предстоит, очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений, — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Путин планирует посетить Казахстан с официальным визитом 9 ноября. В ходе своей поездки глава государства встретится с коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудят ключевые вопросы развития российско-казахстанских отношений. Также президенты затронут актуальные региональные и международные проблемы.