Кремль анонсировал поездку Путина за рубеж Путин совершит официальный визит в Казахстан 9 ноября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин 9 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства в ходе поездки планирует провести переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

...Планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы, — говорится в сообщении.

Также Путин и Токаев в режиме видеосвязи примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Костанае. По итогам визита ожидается подписание ряда важных документов, лидеры также выступят с заявлениями для журналистов, сообщили в Кремле.