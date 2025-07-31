Раскрыта интересная особенность российского комплекса «Панцирь-М»

Стоящий на вооружении российской армии морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М» способен противостоять противокорабельным ракетам, идущим к цели на низкой высоте, передает издание «Известия» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе. По их словам, раньше ЗРАК не мог сбивать такие цели, однако сейчас эта проблема решена.

Морской «Панцирь» сбивал любые другие цели, но по низколетящей, к сожалению, работал ненадежно — теперь эта проблема решена. Комплекс вышел на уверенную эксплуатацию, — уточили инсайдеры.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Калининградская область находится под защитой зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», не имеющих аналогов в мире. По его словам, город был превращен в непреступную крепость, которая окажется «не по зубам любому агрессору».

Кроме того, доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков заявил, что российские войска получили возможность эффективно бороться с противовоздушными комплексами противника с помощью самоприцеливающихся боеприпасов, именуемых «стрелами смерти». Подобное оружие недавно было применено под Авдеевкой.