С Байконура стартовал «Союз» с российско-белорусско-американским экипажем Роскосмос: ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

Фото: Роскосмос

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур и вывела на околоземную орбиту корабль «Союз МС-25», сообщил Роскосмос в трансляции. На его борту находятся первая женщина-космонавт Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Трейси Дайсон.

Ракета «Союз-2.1а» <…> стартовала с Байконура. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-25» выведен на орбиту искусственного спутника Земли, — сказал комментатор пуска.

21 марта стало известно, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» с российско-белорусско-американским экипажем к МКС отменен. Старт планировался с космодрома Байконур. При этом экипаж после отмены пуска ракеты был эвакуирован из корабля.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что причиной отмены запуска ракеты с кораблем «Союз МС-25» стала просадка напряжения химического источника тока.

Тогда же писатель и журналист Александр Железняков заявил, что инцидент с отменой запуска пилотируемого корабля непосредственно перед стартом произошел впервые в отечественной космонавтике. По словам историка космонавтики, подобные инциденты ранее происходили только с беспилотными кораблями.