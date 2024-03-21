Названа причина отмены запуска «Союза МС-25» Борисов: запуск «Союза МС-25» отменили из-за просадки напряжения

Причина отмены запуска ракеты с кораблем «Союз МС-25» — просадка напряжения химического источника тока, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, передает РИА Новости. Корабль должен был доставить на МКС россиянина Олега Новицкого, белоруску Марину Василевскую и американку Трейси Дайсон.

На завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация и вся процедура была прервана. Причина выявлена. Сейчас мы только что на заседании государственной комиссии выяснили, причина была — просадка напряжения химического источника тока, — сказал Борисов.

Ранее стало известно, что пуск ракеты «Союз-2.1а»с кораблем «Союз МС-25» с российско-белорусско-американским экипажем к МКС отменен. При этом экипаж после отмены пуска ракеты «Союз-2.1а» эвакуирован из корабля. По словам одного из собеседников агентства, космонавты в порядке и чувствуют себя хорошо.