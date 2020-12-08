Путин выразил готовность к сотрудничеству в борьбе с пандемией

https://static.news.ru/photo/5bae75a4-39f1-11eb-b8ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия в полной мере готова к широкому взаимодействию с зарубежными партнёрами на противоэпидемическом направлении. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина, адресованной участникам Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям.

Россия в полной мере готова к самому широкому взаимодействию с зарубежными партнёрами на противоэпидемическом направлении, к обмену накопленным опытом профилактики и лечения, — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что в России в кратчайшие сроки удалось разработать тест-системы для диагностики коронавируса, «создать и зарегистрировать первые в мире вакцины от COVID-19». Путин также отметил, что учёные, врачи, «сотрудники органов здравоохранения» и санитарно-эпидемиологических служб находятся сейчас на передовой в борьбе с «крупнейшей за последние десятилетия пандемией, вызванной вирусом COVID-19».

При этом он добавил, что «решительного противодействия» требуют и другие инфекции, представляющие опасность для населения.

Как писал NEWS.ru, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов отметил, что можно рассчитывать на стабилизацию и положительную динамику в борьбе с COVID-19, если россияне подойдут со всей ответственностью к мерам профилактики коронавируса во время праздников, в противном случае ситуация может заметно ухудшиться. Эксперт призвал сограждан отказаться от встреч с большим количеством людей в этот Новый год, а также избегать больших скоплений людей. По его мнению, лучше по возможности воздержаться от поездок на транспорте, посещений ТЦ и других закрытых помещений.