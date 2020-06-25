Путин может ещё раз обратиться к народу перед голосованием по поправкам

https://static.news.ru/photo/2200a2a8-b794-11ea-93fb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин может выступить с очередным обращением к россиянам перед основным днём голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Он не выступит в понедельник, но перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что обращение также будет перед днём голосования, — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. При этом во время обращения к россиянам президент вновь заявил о том, что поправки в Основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.

Как писал NEWS.ru, по поправкам в Конституцию проголосовали более 10 млн россиян.