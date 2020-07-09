Принят закон об ужесточении требований к владельцам букмекерских компаний

https://static.news.ru/photo/6c2c8b62-c1da-11ea-9d21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Государственная дума приняла закон, согласно которому владельцы операторов азартных игр и лотерейного бизнеса не могут быть зарегистрированы в офшорных зонах. Документ ещё должен утвердить Совет Федерации и подписать президент РФ. Закон вступит в силу спустя 90 дней после его официального опубликования.

Учредителями (участниками) организатора азартных игр, лицами, оказывающими существенное прямое или косвенное влияние на решения органов управления такого организатора, не могут являться юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, — говорится в тексте законопроекта.

В структуре собственников ряда российских букмекерских компаний есть юрлица, зарегистрированные на Сейшельских островах, Британских Виргинских островах и ряде других территорий, которые признаются офшорными зонами.

Букмекеры, не выполняющие требования этого закона, могут быть наказаны приостановкой лицензии, либо вовсе её отзывом, — цитирует издание «Рейтинг Букмекера» учредителя компании «Правовая линия» Мария Лепщикова

Кроме того, законопроект запрещает лицам с непогашенной судимостью являться бенефициаром оператора азартных игр и лотерей. Бенефициар — это физлицо, которое прямо или косвенно владеет как минимум 25% акций предприятия, либо имеет возможность контролировать его действия.

Как писал NEWS.ru, Минэкономразвития исключило букмекерские конторы из списка системообразующих предприятий. Отмечается, что сферу игорной деятельности убрали из обновлённых критериев отбора системообразующих предприятий, которым в период пандемии коронавируса положена приоритетная финансовая господдержка, после проверки Генпрокуратуры. Ранее ведомство получило информацию о включении букмекерских контор в список системообразующих предприятий. Минэкономразвития было поручено обосновать нахождение этих компаний в перечне.