Пригожин взыскал с «Эха Москвы» 1 млн рублей

Приморский районный суд постановил взыскать с ЗАО «Эхо Москвы» один миллион рублей. Таким образом суд удовлетворил иск к радиостанции бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщается на странице принадлежащей предпринимателю компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

Иск к радиостанции «Эхо Москвы» и её главному редактору Алексею Венедиктову был подан Пригожиным в сентябре. Причиной стали заявления СМИ о якобы имеющих место связях предпринимателя с ЧВК Вагнера. По заявлениям Пригожина, эти утверждения не имеют отношения к действительности. Компания «Конкорд» информировала ранее, что предприниматель не имеет отношения к ЧВК, «не финансирует и не следит за информацией об их местоположении».

В результате суд признал информацию «Эха Москвы» «недостоверной и порочащей» и обязал радиостанцию удалить и опровергнуть её.

Суд <...> взыскал компенсацию морального вреда с [ведущего программы «Особое мнение» Виктора] Шендеровича — 100 000 рублей, с ЗАО «Эхо Москвы» — 1 000 000 рублей, а также установил судебную неустойку за неисполнение судебного акта в размере 1000 рублей в день, — говорится в сообщении компании «Конкорд».

При этом в ходе судебного процесса были отклонены три ходатайства представителей Венедиктова и Шендеровича об отложении слушаний дела как необоснованные.

Ранее сообщалось, что представители российского предпринимателя и главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина подали в Высокий суд Англии иск к основателю ресурса Bellingcat (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Элиоту Хиггинсу. Он касается его сообщений в Twitter о связи Пригожина с операциями группы Вагнера в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах.