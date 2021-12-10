Евгений Пригожин подал иск к основателю Bellingcat

Представители российского предпринимателя и главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина подали в Высокий суд Англии иск к основателю ресурса Bellingcat (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Элиоту Хиггинсу. Он касается его сообщений в Twitter о связи Пригожина с операциями группы Вагнера в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Данные утверждения, сделанные господином Хиггинсом, являются недостоверными и необоснованными, что Евгений Викторович уже сумел доказать в российских судах в ходе рассмотрения исков против других ответчиков, — говорится в сообщении.

Речь идёт о пяти сообщениях в Twitter, которые были опубликованы Хиггинсом для своих подписчиков, чье количество превышает 140 тысяч человек.

Как отметили в пресс-службе, Хиггинс много раз в своих твиттах заявлял, что Пригожин «несёт ответственность за несуществующие операции вымышленной группы Вагнера в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах». «Он также голословно обвинял его в использовании этой группы для совершения преступлений», пояснили в компании.

Ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека обвинили российских инструкторов частной военной компании (ЧВК) Вагнера в причастности к нарушениям прав человека, изнасилованиям и преследованию мирных жителей Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Отмечается, что пострадавшие от действий бойцов ЧВК запуганы и не обращаются в суды и правоохранительные органы.