https://static.news.ru/photo/5a611572-4f22-11ea-9201-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Чаще всего находящиеся на территории России соотечественники выбирают для жизни Калужскую (5841 человек), Тульскую (5247) и Свердловскую (1888) области. С соответствующими данными МВД России за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Стоит отметить, что в число самых популярных регионов также вошли Нижегородская (1870) и Рязанская (1781) области.

В целом в прошлом году на территории России переселились почти 49 тысяч соотечественников. Это меньше, чем в 2018 году (47,9 тысячи).

Среди выбравших те или иные регионы для жизни больше всего людей из Таджикистана (12 871), Украины (10 236), Армении (7257), Казахстана (6596) и Азербайджана (4527).

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с NEWS.ru предположил, что соотечественники при выборе региона для переселения руководствуются желанием быть ближе к экономическим центрам.

Мы видим — основа, на самом деле — московское направление. Мы видим, что это, по сути, отражает общую миграционную картину. Потому что в самих этих центрах дорого, а рядом — в принципе, ты находишься около центра экономической активности, и у тебя и твоих детей появляются перспективы. Здесь так или иначе есть заработок, работа. Такая же картина и по внутренней российской миграции. Там, где есть передовые экономические центры, туда и едут, — пояснил Крупнов.

Госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников утвердили в 2006 году. За всё время в рамках действия программы в страну вернулись более 800 тысяч человек. Стоит отметить, что не все регионы участвуют в ней — в настоящее время таковых 75.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство готовит в закон «О гражданстве РФ» изменения, согласно которым отказываться от иностранного гражданства для получения российского паспорта будет необязательно.