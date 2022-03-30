18+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

Правительство РФ легализовало параллельный импорт

В РФ легализован параллельный импорт для удовлетворения спроса на зарубежные товары
15:26, 30 марта 2022
Правительство РФ легализовало параллельный импорт Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин Фото: Russian Government/via Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Кабмин РФ издал отдельный указ, касающийся легализации параллельного импорта, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, такой механизм необходим, чтобы удовлетворить спрос на востребованные зарубежные товары в условиях санкционных ограничений. Известно, что ранее их продажа в стране была запрещена без разрешения правообладателя.

Такой подход позволит гарантировать поставки товаров в нашу страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков, — подчеркнул премьер-министр РФ.

Мишустин добавил, что конкретный список товаров, подлежащих ввозу на территорию РФ, составит Минпромторг по предложениям отраслевых ведомств.

Параллельный импорт представляет собой принцип исчерпания прав на товарный знак в случае, когда он продаётся владельцем в любой части мира. Ранее продажа таких товаров без разрешения правообладателя была запрещена.

Ранее в Минпромторге сообщили, что отмена ответственности за параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя — не означает легализацию контрафактной продукции. В министерстве подчеркнули, что речь идёт именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео