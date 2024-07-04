Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) получили государственные награды в Кремле, сообщили РИА Новости в пресс-службе политика и публициста Захара Прилепина. Торжественная церемония прошла в среду, 3 июля.

Самого писателя удостоили ордена Мужества. Помимо этого, Прилепина отметили ведомственной медалью Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества».

Кузнецов и Столяров известны своим общением с влиятельными западными политиками, известными актерами, писателями, журналистами и другими знаменитостями. Например, в мае пранкеры представились президентом Украины Владимиром Зеленским в разговоре с певцом Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Вован и Лексус обсудили с артистом возможность его возвращения в Россию. Певец пожелал Украине победы и отметил, что «считает до нее дни». Также Макаревич пообещал «Зеленскому» приехать, если позовут. Артист намерен устроить «бешеный концерт».

В прошлом году Кузнецов и Столяров смогли пообщаться с главой Федеральной резервной системы США от лица Зеленского. Этому предшествовала переписка с его канцелярией с использованием «явно подозрительных» электронных адресов. Авторы публикации отмечают, что пранкеры известны своими трюками, призванными «унизить западных лидеров».