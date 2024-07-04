Захару Прилепину вручили орден Мужества в Кремле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писателю и подполковнику Росгвардии Захару Прилепину в Кремле вручили орден Мужества, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу политического деятеля. Помимо этого, Прилепина отметили ведомственной медалью Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества».

Да, [вручили орден Мужества], — сказали в пресс-службе.

Писатель в своем Telegram-канале также подтвердил, что удостоился награды. Согласно сообщению, церемония вручения ордена состоялась 3 июля.

В России орден Мужества вручают гражданам, которые проявили самоотверженность, смелость и мужество в борьбе с преступностью, за спасение людей в чрезвычайных ситуациях и за храбрые действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях с риском для жизни.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества протоиерея Николая Котельникова, погибшего во время теракта в Дербенте. Также российский лидер наградил медалью «За отвагу» погибшего охранника Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале Михаила Вавилина. Кроме того, посмертно награждены орденами Мужества 15 сотрудников полиции, которые вступили в бой с преступниками и погибли во время терактов.