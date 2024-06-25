Путин посмертно наградил убитого в Дагестане священника

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Погибшего во время теракта в Дербенте протоиерея Николая Котельникова посмертно наградили орденом Мужества. Указ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

За мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов, наградить орденом Мужества Котельникова Николая Михайловича — протоиерея, настоятеля местной религиозной организации православного прихода «Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы» города Дербента, — говорится в документе.

Также Путин наградил медалью «За отвагу» погибшего охранника Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале Михаила Вавилина. Кроме того, посмертно награждены орденами Мужества 15 сотрудников полиции, которые погибли во время терактов.

Ранее сообщалось, что убийство протоиерея в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц. В ходе планирования были четко обозначены и другие объекты для удара. В частности, террористами упоминались синагога и православные храмы в Дербенте и Махачкале.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе.