Российские пранкеры сумели добраться до главы ФРС США Пранкеры Вован и Лексус пообщались с главой ФРС США Пауэллом от лица Зеленского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров)

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в 2023 году смогли пообщаться с главой Федеральной резервной системы США от лица президента Украины Владимира Зеленского, информирует Bloomberg. По данным агентства, этому предшествовала переписка с его канцелярией с использованием «явно подозрительных» электронных адресов.

Ни разу за время их двухнедельной переписки помощник или какой-либо другой сотрудник ФРС не высказал вопросов или опасений, хотя предполагаемые украинские чиновники переписывались по адресам электронной почты, которые были явно подозрительными, — говорится в статье.

Авторы публикации отмечают, что пранкеры известны своими трюками, призванными «унизить западных лидеров». На этот раз они «обманом заманили Пауэлла» на виртуальную встречу. В ходе разговора Вован и Лексус обсуждали с главой ФРС США инфляцию и повышение ставок.

В мае пранкеры представились Зеленским в разговоре с певцом Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Вован и Лексус обсудили с артистом возможность его возвращения в Россию. Певец, в свою очередь, пожелал Украине победы и отметил, что «считает до нее дни». Также Макаревич пообещал «Зеленскому» приехать, если позовут. Артист намерен устроить «бешеный концерт».