Появилось видео разгрома украинских диверсантов на лодках

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Днепровский Рубеж» показал кадры работы российской разведки. На ролике видно, как ВС РФ разгромили украинскую диверсионно-разведывательную группу на лодках.

Очередные лодочники с правого берега, их полный разгром, не пришедшая эвакуация и сдача остатков в плен. Продолжение следует, — сказано в сообщении.

29 сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что российские военные не допустили прорыва границы украинской диверсионно-разведывательной группой в Брянской области. Канал сообщил, что бой длился 50 минут. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Ранее Telegram-канал Mash передавал, что около 50 участников диверсионно-разведывательной группы ВСУ попытались прорваться в Брянскую область. По данным канала, они вели бой с российскими военными в районе поселка Лугового. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. По данным канала, из-за перестрелки были перекрыты некоторые дороги в Новозыбковском районе Брянской области. Для бойцов силовых ведомств объявили общий сбор.

До этого украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область. По информации канала SHOT, диверсанты подошли с территории Сумской области к Краснояружскому району.