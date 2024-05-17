Появилось фото подбитого армией России боевого робота ВСУ «ДМ»: роботизированная платформа THeMIS ВСУ стала трофеем армии России

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Telegram-канал «Два майора» сообщает, что ВС России в качестве трофея захватили роботизированную платформу THeMIS Cargo, использовавшуюся украинскими войсками. На опубликованных каналом кадрах видно, что технику посекло осколками. Предположительно, российские бойцы смогли захватить грузовую версию гусеничной машины эстонского производства. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Трофей. Вот такую хитрую штуку добыли наши воины, — уточнили авторы канала.

С помощью робота THeMIS Cargo можно перевозить снаряжение, которое военнослужащие обычно несут на себе. Такая платформа может нести до 750 килограммов груза со скоростью до 20 километров в час.

Впервые ВС России уничтожили эстонскую роботизированную платформу THeMIS UGV от Milrem Robotics в зоне проведения СВО в марте этого года. Telegram-канал PanzerWaffle писал, что о передаче 14 таких устройств Украине объявили в ноябре 2022 года.

Ранее уничтожение еще одного танка Leopard немецкого производства под Авдеевкой, состоявшего на вооружении ВСУ, попало на видео. Бронемашина была выведена из строя точными ударами FPV-дронов, которыми управляли бойцы из 24-й бригады спецназа.

Также Вооруженные силы Украины лишились еще одного танка Abrams американского производства в зоне ответственности российской группировки войск «Центр». Кроме того, по данным Минобороны РФ, противник потерял две боевые машины пехоты, включая американскую БМП Bradley, а также боевую бронемашину и три пикапа.