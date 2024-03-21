ВС России уничтожили эстонского боевого робота в зоне СВО PanzerWaffle опубликовал кадры поражения эстонской платформы THeMIS UG на СВО

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

THeMIS UGV

ВС России впервые уничтожили эстонскую роботизированную платформу THeMIS UGV от Milrem Robotics в зоне проведения СВО, сообщает Telegram-канал PanzerWaffle. Уточняется, что о поставках 14 таких устройств объявили в ноябре 2022 года.

В ходе СВО уничтожена первая роботизированная платформа THeMIS UGV от Milrem Robotics (нашумевшая в свое время), — говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что в стране ведут разработку ряда новых беспилотных аппаратов и роботизированного оружия. Он уточнил, что недавно были проведены испытания 25 новых моделей такой техники. Эти испытания состоялись в конце августа.

Также сообщалось, что российские войска стали применять наземные роботизированные платформы на Южно-Донецком и Запорожском направлениях специальной военной операции. Главный конструктор НПП «Герань» Олег Жуков заявил, что речь идет об устройствах БР-2 с подвижными пулеметными установками, БРГ-1 для эвакуации раненых и «Минер БР-1» для минирования.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что применение на фронте роботов-псов возможно, хотя их функционал сильно ограничен из-за множества недостатков. Одним из них является короткий срок автономной работы без вмешательства человека. Эксперт уточнил, что робот пока не в состоянии самостоятельно производить перезарядку прикрепленного к нему пулемета.