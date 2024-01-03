Появились кадры возвращения российских бойцов из плена ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Telegram-канал Readovka показал видео возвращения российских военных из украинского плена. На опубликованных кадрах видно, как солдаты благодарят за оказанную им помощь. Всего в результате переговоров российская сторона вернула на родину 248 бойцов.

Спасибо вам, что обменяли. Настроение огонь, — говорит один из освобожденных бойцов.

Минобороны РФ ранее сообщило, что с подконтрольной Киеву территории на родину возвращены 248 российских военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что это произошло в результате сложного переговорного процесса и благодаря посредничеству ОАЭ.

Тем временем глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов объяснил, что Украина отдала 75 пленных без обмена, поскольку их должны были освободить раньше. По его словам, переговоры тогда «встали» из-за позиции Киева, уже получившего свою часть удерживаемых.

В начале декабря посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что Россия и Украина продолжают контакты по вопросу обмена пленными. Он пояснил, что эта работа не анонсируется, поскольку «требует тишины». Посол добавил, что на настроения властей в Киеве влияют как политические факторы, так и ситуация на фронте.