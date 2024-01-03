Рогов объяснил, почему 248 россиян обменяли на 150 пленных военных ВСУ Рогов: Украина отдала России 75 пленных по старой договоренности

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Киев передал Москве 75 пленных без обмена, поскольку их должны были освободить раньше, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, переговоры тогда «встали» из-за позиции украинского правительства.

Рогов добавил, что еще восемь месяцев назад 75 россиян должны были вернуться в Россию взамен пятерых боевиков украинской спецбригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Однако процесс не пошел, в чем Рогов обвинил Киев. Поэтому сейчас обмен производился по формуле 248 на 150.

Тогда представители режима Зеленского по своей природной тупости решили «кинуть» и не отдать 75 россиян, получив пятерых «азовцев», таким образом все обмены встали. При этом украинские информационные помойки рассказывали, что "обмены не проводят русские, — заявил Рогов.

Ранее сообщалось, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 248 российских военнослужащих. По информации Министерства обороны РФ, это произошло в результате сложного переговорного процесса и благодаря посредничеству ОАЭ.

В начале декабря посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что Россия и Украина продолжают контакты по вопросу обмена пленными. Он пояснил, что эта работа не афишируется, поскольку «требует тишины».