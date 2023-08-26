Появились кадры уничтожения бронетехники ВСУ FPV-дронами

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Минобороны России показало видео уничтожения бронетехники ВСУ FPV-дронами. На кадрах видно, как точным ударом БПЛА из строя выходит бронетранспортер ВСУ американского производства.

25 августа российские военнослужащие уничтожили бронемашину M2 Bradley Вооруженных сил Украины с личным составом. Экипаж двигался на южную окраину Работино на Запорожском фронте. По нему нанесли удар противотанковой управляемой ракетой (ПТУР).

Об уничтожении еще двух украинских Bradley на этом же направлении сообщалось и ранее. По данным Telegram-канала «Архангел спецназа», их вывели из строя также расчеты ПТУР. Утверждается, что украинские силы не оставляют попыток взять населенный пункт Работино. ВСУ отправляет в бой резервные подразделения, а также наносит удары по селу с помощью артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и танков.

Перед этим тот же канал опубликовал видео уничтожения барражирующим боеприпасом танка ВСУ, который пытался укрыться в лесополосе на Запорожском направлении. На кадрах видно, как бронемашина занимает позицию среди деревьев под наблюдением разведывательного российского дрона. После атаки происходит возгорание, а затем взрыв.