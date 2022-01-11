В Москве «заминировали» посольства двух стран

Неизвестные сообщили о минировании посольств Таджикистана и Киргизии в Москве, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сигнал о взрывных устройствах был получен накануне, 10 января. Полиция проводит проверку по факту ложной угрозы взрывов.

В анонимном сообщении указывалось, что в зданиях посольств Таджикистана и Киргизии заложено мощное взрывное устройство. Также злоумышленники заявили, что при попытке обезвреживания взрывчатки произойдёт взрыв. Вместе с тем анонимы выдвинули требование вывести войска этих двух стран с территории Казахстана.

Накануне днём поступило анонимное сообщение о том, что в здании посольств Таджикистана и Киргизии заложено мощное взрывное устройство, а при попытке его обезвреживания произойдёт взрыв. При этом неизвестные выдвинули требования вывода войск этих стран из Казахстана, — сообщил источник агентства.

К зданиям посольств были вызваны кинологи с собаками и полиция. Взрывчатых веществ обнаружено не было, а эвакуация здания не проводилась. Столичная полиция начала проверку по факту сообщений о минировании.

Несколькими днями ранее неизвестные сообщили о минировании посольств двух других государств, чьи войска находятся в Казахстане в рамках миссии ОДКБ — Армении и Белоруссии. Злоумышленники требовали вывода войск из Казахстана, где с начала года проходили массовые протесты. Тем не менее угроза не подтвердилась. Специалисты обследовали здания и пришли к выводу, что взрывных устройств в них не было. Соответственно, жизни и здоровью дипломатов ничего не угрожало.