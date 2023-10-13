Посольство России в Бельгии отреагировало на «пропажу» игрока «Шахтера» Посольство России в Бельгии: Распутько к дипломатам не обращался

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

У посольства России в Бельгии нет никакой информации о пропавшем игроке украинской футбольной команды «Шахтер» Александре Распутько, сообщила NEWS.ru пресс-атташе дипмиссии Лучана Роганова. По ее словам, спортсмен с российскими дипломатами не контактировал.

Футболист Александр Распутько не вступал в контакт с посольством России в Бельгии, какой-либо информацией о нем дипмиссия не располагает, — сказала Роганова.

Об исчезновении 19-летнего футболиста стало известно утром 13 октября. Он пропал после матча юношеской Лиги УЕФА с «Антверпеном». Распутько должен был вылететь из Бельгии на Украину вместе с командой, но на борту самолета его не оказалось. Он удалил все записи из социальных сетей и перестал отвечать на звонки. Пока его местонахождение неизвестно.

Telegram-канал SHOT сообщил о бегстве украинского футболиста в Россию. По сведениям канала, игрок попросил политическое убежище.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что в случае подтверждения информации о нахождении Распутько в России, ему окажут содействие и могут принять в один из отечественных клубов.