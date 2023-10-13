В Госдуме предположили, что ждет сбежавшего в Россию украинского футболиста Депутат Журова: сбежавшему в Россию украинскому футболисту окажут содействие

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если информация о сбежавшем в Россию украинском футболисте Александре Распутько подтвердится, ему окажут содействие, заявила первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментируя ситуацию Lenta.ru, депутат предположила, что спортсмена примет российский футбольный клуб.

Если окажется, что эта информация правдива, что спортсмен действительно сбежал в Россию, думаю, его сможет принять какой-то клуб, ему окажут содействие. Понятно, что должен быть соответствующий уровень игры, надо будет смотреть, где именно он окажется полезен, — пояснила парламентарий.

Депутат отметила, что украинские футболисты обычно демонстрируют неплохой уровень игры. При этом Журова подчеркнула, что, вероятнее всего, спортсмен решился на этот шаг, заранее договорившись с клубом. Она напомнила, что в советские времена хоккеисты «убегали в Штаты», когда уже имели договоренности.

На голую землю никто просто так убегать не будет. В любом случае, думаю, мы скоро узнаем подробности, — заключила Журова.

Украинский футболист Александр Распутько, выступающий за клуб «Шахтер», ранее пропал после матча юношеской Лиги УЕФА с «Антверпеном». 19-летний спортсмен должен был вылететь из Бельгии на Украину вместе с командой, однако на борту самолета его не оказалось. Позже появилась информация, что Распутько сбежал в Россию и попросил политического убежища.