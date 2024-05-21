Последователь Пригожина или мошенник? За что арестовали генерала Попова

Фото: МО РФ

Иван Попов

СМИ сообщают об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова. В чем обвиняют генерала, по какой причине его сняли с должности командующего, почему сравнивают с Евгением Пригожиным?

Что известно об аресте генерала Попова

21 мая Telegram-канал «Два майора» сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майора Ивана Попова. Его обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 100 млн рублей и продаже металлоконструкций, поставленных по гуманитарной линии для Запорожской ВГА, передает источник.

«По материалам подразделений ДВКР ФСБ России 17 мая 2024 года ГВСУ Следкома России возбуждено дело в отношении генерала Попова, бывшего командующего 58-й армией ЮВО. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) велось ранее в отношении его заместителя, но теперь ключевой фигурант — Попов. Упоминаемая сумма — более 100 млн рублей», — сообщают «Два майора».

По данным следствия, также в организованную группу входили предприниматель из Краснодарского края и высокопоставленное должностное лицо ЮВО, отмечается в публикации Telegram-канала.

«Пишут о продаже двух тысяч тонн металлоизделий, которые были куплены в рамках гумпомощи от ВГА Запорожской области для строительства инженерных сооружений в интересах действующей 58-й армии», — передает ресурс.

Предприниматель, по версии следствия, реализовал закупленные материальные ценности за пределами региона, пишет Telegram-канал.

«Генерал Попов решением 235-го гарнизонного суда с 17 мая заключен под стражу сроком на два месяца», — добавляет источник.

Позднее пресс-служба военного суда подтвердила информацию об аресте генерала Попова.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Реакция на арест генерала Попова, почему его сняли с должности

Адвокат генерал-майора Сергей Буйновский заявил Telegram-каналу Mash, что его клиенту не предъявили обвинение, а сам Попов никак не нарушал закон.

«Он ни в чем не виноват, обвинение не предъявили ему», — сказал юрист.

По его словам, материальное состояние Попова никак не соответствует заявленным в публикациях суммам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Его материальное благосостояние даже близко не согласуется с тем, о чем пишут сейчас каналы. У человека, прослужившего всю жизнь в армии и отдавшего всего себя Родине, на сегодняшний день нет ничего», — заявил Baza Буйновский.

Telegram-канал Grey Zone пишет, что Попов с позывным Спартак — один из самых уважаемых генералов в российской армии.

«Он один из тех, кто, командуя своими подчиненными, остановил контрнаступление противника на Запорожском направлении в июне 2023 года. Немногим позже, в июле 2023 года, он выступал с докладом перед начальником Генерального штаба генералом армии Валерием Герасимовым в штабе объединенной группировки войск в Ростове-на-Дону. Там он как есть рассказал о проблемах в армии», — подчеркивается в публикации ресурса.

После этого Попов был снят с должности тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу. Позднее генерал-майор отправился в Сирию, где пробыл около полугода, сообщает Grey Zone. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов тогда заявил, что Попов лишился должности командующего 58-й армией «за правду».

Военкор Александр Сладков выразил уверенность, что в сложившейся ситуации «разберутся» и в скором времени Попов «вернется в строй».

«Мы дружим, я в нем коммерческого движения никогда не замечал. Служака. Не буду ругаться, осуждать, чтоб не ухудшить ситуацию. Но знаю одно: Иван стоял во главе сил, отразивших немыслимое по трагизму и накалу контрнаступление противника. Уверен, что разберутся, не казнят. Хотелось бы генерала Попова видеть в строю. Генерал Иван Попов не вор. Он — солдат», — написал Сладков в своем Telegram-канале.

Telegram-канал «Временное правительство» назвал Попова последователем бизнесмена Евгения Пригожина, который также открыто высказывался о проблемах в армии.

«Попов был из последователей Евгения Пригожина — критиковал руководство, вещал „окопную правду“, жаловался на плохое снабжение. Летом прошлого года его отстранили от должности», — отмечает ресурс.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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