«Попробуют отмазать»: политолог о просьбе Зеленского к расследованию ИЛ-76 Политолог Перенджиев: Зеленский просит о расследовании ИЛ-76, чтобы отмазаться

Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что по международным расследованиям катастрофы Ил-76 первоочередную роль будут играть западные структуры, которые попробуют его отмазать, заявил NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, настаивание на международном расследовании не является инициативой украинского лидера.

После вчерашних бурных обсуждений в ООН по инициативе России стало понятно, что ситуация складывается не в пользу Украины. Зеленский и его команда метались, звонили в различные инстанции, вот им и подсказали заявить о международном расследовании. Вспомнили о таком понятии как презумпция невиновности, — сказал Перенджиев.

По мнению военного политолога, здесь учитывается опыт международного расследования по малазийскому Boeing, который потерпел катастрофу в 2014 году.

Виновата Украина, но выкручивали международное расследование так, чтобы все скинуть если не на Россию, то на ополченцев Донбасса. Как раз здесь учитывается этот опыт, — добавил Перенджиев.

О том, что Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76, Зеленский заявил накануне. По его словам, он провел экстренное совещание по данному вопросу с руководством вооруженных сил страны, Главного управления разведки (ГУР) и Министерства юстиции.

Самолет упал накануне. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все люди на Ил-76 погибли.