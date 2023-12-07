Попова оценила масштаб распространения микоплазменной инфекции в России Попова: микоплазменной инфекции не дали распространиться в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Распространение микоплазменной инфекции в России удалось предотвратить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, первый случай заражения был зафиксирован в стране в конце сентября.

Первый случай мы увидели в конце сентября <...>, к середине ноября ситуация с микоплазменной инфекцией, с групповыми случаями у нас практически сошла на нет. Мы не даем распространиться инфекции, — сказала она.

Попова добавила, что в стране сейчас встречаются случаи заражения микоплазменной инфекцией, но они единичные. Она подчеркнула, что речи о массовом распространении заболевания не идет, поэтому потребности в введении жестких мер нет.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России достаточно препаратов для лечения микоплазменной инфекции. Он также подчеркнул, что это заболевание является управляемым.

До этого инфекционист Иван Коновалов предупреждал: если сильный кашель не прекращается в течение более 10–14 дней, то причиной болезни может быть коклюш или микоплазменная инфекция. В этом случае нужно дополнительное обследование, по результатам которого врач назначит необходимое лечение.

Китай, Дания, Франция и Нидерланды сообщили о росте числа случаев пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae. В США всплеск болезни наблюдается в штате Огайо: в округе Уоррен зафиксировали 142 случая заболевания с августа.