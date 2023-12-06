Инфекционист объяснил, как долго человек остается заразным после ОРВИ Врач Коновалов: заразность пациента с гриппом и ОРВИ прекращается через 5–7 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человек, заболевший гриппом или ОРВИ, фактически перестает быть заразным через 5–7 дней после появления первых симптомов, заявил aif.ru врач-инфекционист доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов. По его словам, несильные кашель и насморк, которые могут сохраниться после этого периода, являются остаточными симптомами, неопасными для окружающих.

Особенно заразным больной остается в течение первых 3–5 дней, предупредил врач. В это время с дыханием пациента в воздух попадает максимальное количество возбудителей вируса. Поэтому при всех респираторных инфекциях (грипп, ОРВИ, коронавирус) важны профилактические мероприятия, в том числе разобщение больных и здоровых, регулярные проветривания и влажная уборка помещений. Больному лучше всего находиться в отдельной комнате, входить к нему первые несколько дней можно только по необходимости, надевая при этом медицинскую маску. Больному тоже предпочтительно находиться в маске.

Если сильный кашель не прекращается в течение 10–14 дней и дольше, то причиной болезни может быть коклюш или микоплазменная инфекция, добавил эксперт. В этом случае нужно дополнительное обследование, по результатам которого врач назначит необходимое лечение.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили об отдельных случаях заболевания микоплазменной инфекцией, зарегистрированных в России на фоне роста заболеваемости респираторными заболеваниями во всем мире. При этом наибольший рост заболеваемости наблюдается среди детей до трех лет.