Случаи пневмонии среди детей участились в ряде европейских стран CNN: Дания и Франция сообщили о росте числа случаев пневмонии среди детей

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Китай, Дания, Франция и Нидерланды сообщили о росте числа случаев пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae, передает CNN. В США всплеск болезни наблюдается в штате Огайо: в округе Уоррен зафиксировали 142 случая заболевания с августа.

Мы ожидаем, что некоторые сезоны будут более тяжелыми для инфекций от микоплазмы, чем другие, и определенно кажется, что в США и Европе этот год может быть хуже, чем другие, — отметил специалист по педиатрическим инфекционным заболеваниям в Университете Вандербильта доктор Бадди Крич.

До этого рост случаев заражения бактерией Mycoplasma pneumoniae, которая способна вызывать острые респираторные заболевания (ОРЗ) у детей, в частности, нетипичную пневмонию, зафиксировали в Германии. Медики сообщили о нескольких тяжелых случаях в Гамбурге и других регионах.

Ранее в КНР спрогнозировали рост количества случаев числа пациентов с ОРЗ. По словам официального представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэна, это связано с тем, что респираторные патогены разных видов накладываются друг на друга. Несмотря на тревожные новости из-за границы, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что россиянам не стоит опасаться каких-либо новых вирусов.