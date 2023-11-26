«Накладывание патогенов»: в Китае спрогнозировали рост числа заболеваний Госкомитет здравоохранения КНР спрогнозировал рост числа заболевших ОРЗ

Фото: Li Jianan/XinHua/Global Look Press

Число пациентов с ОРЗ в ближайшее время продолжит расти, заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн. По его словам, это связано с тем, что респираторные патогены разных видов накладываются друг на друга, передает ТАСС.

В ближайшее время число острых респираторных заболеваний в КНР продолжит расти, это связано с накладыванием друг на друга разных видов респираторных патогенов, — объяснил Ми Фэн.

Как правило, большинство зафиксированных случаев ОРЗ связаны с гриппом, уточнил он. При этом у некоторых больных наблюдаются риновирус, пневмония и аденовирус.

Главный научный сотрудник Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн тем временем заявил, что россиянам не стоит опасаться каких-либо новых вирусов. Так он прокомментировал новость о том, что граждане стали заболевать необычно продолжительной простудой. По его словам, в этом случае речь может идти о коронавирусе, который не удается выявить при помощи тестов. Несмотря на возросшее число заболевших, говорить об угрозе новой пандемии не приходится, считает вирусолог.