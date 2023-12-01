Дети в Германии массово начали болеть пневмонией Focus: в ФРГ участились случаи острых респираторных заболеваний среди детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Рост случаев заражения бактерией Mycoplasma pneumoniae, которая способна вызывать острые респираторные заболевания (ОРЗ), в частности нетипичную пневмонию, зафиксирован в Германии, сообщает журнал Focus со ссылкой на данные врачей. В статье говорится о нескольких тяжелых случаях в Гамбурге и других регионах.

ОРЗ, о которых идет речь, наблюдаются у детей и подростков до 16 лет. Вентиляция легких при этом не понадобилась никому из пациентов, отметили собеседники издания, однако конкретных статистических данных приводить не стали.

Ранее в КНР спрогнозировали рост количества случаев числа пациентов с ОРЗ. По словам официального представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэна, это связано с тем, что респираторные патогены разных видов накладываются друг на друга.

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн тем временем заявил, что россиянам не стоит опасаться каких-либо новых вирусов. Так он прокомментировал новость о том, что граждане стали заболевать необычно продолжительной простудой. По его словам, в этом случае речь может идти о коронавирусе, который не удается выявить при помощи тестов. Несмотря на возросшее число заболевших, говорить об угрозе новой пандемии не приходится.