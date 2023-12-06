Мурашко успокоил россиян, взволнованных микоплазмой Мурашко: препаратов для лечения микоплазменной инфекции в России в достатке

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В России достаточно препаратов для лечения микоплазменной инфекции, а заболевание это абсолютно управляемое, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом он сказал журналистам в кулуарах конференции «Медицина и качество», передает РИА Новости.

Для них препараты все есть, [методы] диагностики все есть, „клиника“ по ней тоже — течение понятно. <…> Абсолютно управляемая [инфекция], — сказал он.

Китай, Дания, Франция и Нидерланды сообщили о росте числа случаев пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae. В США всплеск болезни наблюдается в штате Огайо: в округе Уоррен зафиксировали 142 случая заболевания с августа. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России.

Ранее инфекционист Иван Коновалов предупреждал: если сильный кашель не прекращается в течение более 10--14 дней, то причиной болезни может быть коклюш или микоплазменная инфекция. В этом случае нужно дополнительное обследование, по результатам которого врач назначит необходимое лечение.