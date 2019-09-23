https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Питерские учёные предложили россиянам, которые жалуются на холод в квартирах из-за отсутствия отопления, купить комбинезон-матрас. По их мнению, такая одежда способна выдерживать морозы до -110°С. Соответствующая шуточная запись появилась на странице Государственного научного центра "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" в одной из соцсетей.

Устали ждать отопительного сезона? Спите в шапке? Замерзаете на работе? Представляем вам комбинезон-матрас! Такие костюмы несколько лет назад тестировали наши полярники на научно-исследовательском стационаре «Ледовая база «Мыс Баранова, - говориться в сообщение.



Информация о том, кто производит подобные костюмы и где их можно купить в посте отсутствует. При этом авторы утверждают, что комбинезоны-матрасы помогут не только согреться, но и эффектно выглядеть.

Испытателям пришлось нелегко: они зарывались в сугробы, стояли под градом и на морозном ветру, но замерзнуть в этом костюме так и не удалось (да и причёска оставалась безупречной). Только посмотрите, как стильно выглядят полярники в комбинезонах!, - написали учёные.

Ранее News.ru писал, что режим подачи тепла в Москве будет зависеть от фактической погоды

