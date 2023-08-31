Польша закрыла консульское агентство в Смоленске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Польша закрыла свое консульское агентство в российском Смоленске, сообщает МИД республики. Отмечается, что это было сделано в соответствии с решением правительства России. Агентство действовало с 10 апреля 2012 года.

31 августа состоялась церемония закрытия консульского учреждения в Смоленске, — говорится в сообщении МИД.

Министерство подчеркнуло, что выступает категорически против решения российских властей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сейчас отношения между Москвой и Варшавой находятся «на нулевой и даже на отрицательной отметке». В связи с этим спикер Кремля напомнил, что Польша на протяжении истории довольно часто проявляла враждебность по отношению к российскому государству, вела войны или выступала на стороне тех, кто эти войны вел.

В начале июля МИД России сообщил об отзыве согласия на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Дипмиссия должна прекратить свою работу с 1 октября. В ведомстве пояснили, что это является ответом на «конфронтационные действия Хельсинки» после объявления об ужесточении режима въезда для россиян, которые владеют собственностью в стране. Визовый центр генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге прекратил работу 1 июня.