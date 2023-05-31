В Санкт-Петербурге прекратит работу визовый центр ФРГ В Санкт-Петербурге с 1 июня закроется визовый центр генконсульства ФРГ

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Визовый центр генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге прекратит работу в четверг, 1 июня, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на осведомленный источник. По информации издания, это стало ответной мерой Министерства иностранных дел России на недружественные действия Германии.

Как напоминает издание, в начале мая в качестве ответной меры из России были экстренно высланы трое сотрудников визового центра генконсульства ФРГ в Петербурге, в том числе вице-консул Адриана Эверс и секретари-архивисты Штефани Ланденбергер и Вольфганг Антониус Котулла.

Ранее французский визовый центр ввел плату за запись на подачу документов. Россиянам придется заплатить €35,5 в рублях по курсу, установленному на момент записи. Уточняется, что на такие меры визовые службы пошли для борьбы с ботами, когда компании-посредники, помогающие записаться на подачу документов, через ботов занимали слоты, а туристам приходилось отслеживать свободное «окно» неделями. Кроме того, некоторые страны Шенгенского соглашения не признают небиометрические пятилетние российские паспорта и не ставят в них визы. В частности, такие документы не принимает Дания, поэтому в других генконсульствах проставляют визы с отметкой «минус Дания».