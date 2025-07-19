Полковника рассмешили переданные ВСУ «железные гробы» на гусеницах

Австралия передала Украине танки Abrams без защиты от российских управляемых снарядов и беспилотников, заявил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии Lenta.ru. По его словам, эти машины не выдержат встречи с российскими противотанковыми системами.

Собственно говоря, им передают железные гробы, которые при первой встрече с нашими модернизированными противотанковыми управляемыми ракетными комплексами и дронами станут простым металлоломом, — подчеркнул эксперт.

Матвийчук отметил, что переданные Украине танки не способны повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения протяженностью 1,5 тысячи километров. Техника, добавил он, поставляется без систем радиоэлектронного подавления.

Ранее Австралия доставила на Украину 49 списанных Abrams, стоимостью $245 млн (19,2 млрд рублей). Канберра приобрела парк из 59 танков в 2007 году. Они ни разу не были использованы в зоне боевых действий.

Источники до этого сообщили, что украинские войска потеряли 87% американских танков M1 Abrams. Из 31 машины, поставленной ВСУ, в строю остаются только четыре. По мнению аналитиков, хотя M1 Abrams считаются одними из самых современных и защищенных в мире, их эффективность в зоне боевых действий оказалась ограниченной.