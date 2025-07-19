Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 16:00

Полковника рассмешили переданные ВСУ «железные гробы» на гусеницах

Военэксперт Матвийчук назвал переданные ВСУ танки Abrams железными гробами

M1A1 Abrams M1A1 Abrams Фото: marine_corps/Digital/Global Look Press

Австралия передала Украине танки Abrams без защиты от российских управляемых снарядов и беспилотников, заявил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии Lenta.ru. По его словам, эти машины не выдержат встречи с российскими противотанковыми системами.

Собственно говоря, им передают железные гробы, которые при первой встрече с нашими модернизированными противотанковыми управляемыми ракетными комплексами и дронами станут простым металлоломом, — подчеркнул эксперт.

Матвийчук отметил, что переданные Украине танки не способны повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения протяженностью 1,5 тысячи километров. Техника, добавил он, поставляется без систем радиоэлектронного подавления.

Ранее Австралия доставила на Украину 49 списанных Abrams, стоимостью $245 млн (19,2 млрд рублей). Канберра приобрела парк из 59 танков в 2007 году. Они ни разу не были использованы в зоне боевых действий.

Источники до этого сообщили, что украинские войска потеряли 87% американских танков M1 Abrams. Из 31 машины, поставленной ВСУ, в строю остаются только четыре. По мнению аналитиков, хотя M1 Abrams считаются одними из самых современных и защищенных в мире, их эффективность в зоне боевых действий оказалась ограниченной.

Abrams
танки
США
Австралия
Анатолий Матвийчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайский гимнаст рухнул с высоты на глазах публики московского цирка
Назначенный месяц назад тренер «Сочи» покинул пост
На Украине заявили о самой адской ночи из-за атак ВС России
Педофилы, мошенники, террористы: чем опасен Roblox, как защитить детей?
Трамп сделал грозное предупреждение Ирану по ядерным объектам
На встречу с Овечкиным выстроилась огромная очередь
Легендарная олимпийская чемпионка умерла в 44 года
Рогов раскрыл подробности пожара вблизи ЗАЭС
В России запретят сатанизм и язычество? Причины, кто против, мнение РПЦ
«Парень мог погибнуть»: Сальдо рассказал о сложившем оружие раненом бойце
В ЕС озвучили рекордные цифры по экспорту европейских вин в Россию
Германия собирается отказаться от политики «открытых дверей»
Российская ПВО сбила 14 дронов ВСУ за 3,5 часа
Антонов вышел на связь после сообщений о блокировке счетов
«По заповедям Христа»: 90-летний актер Ливанов обозначил свои правила жизни
Полковника рассмешили переданные ВСУ «железные гробы» на гусеницах
Разъяренный украинец разогнал лопатой сотрудников ТЦК и попал на видео
Во Франции предложили неожиданный план по решению украинского конфликта
В США раскрыли рекордные масштабы продвижения ВС России
В Совфеде резко ответили на депортацию 98-летнего ветерана из Латвии
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля
Регионы

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.